مستشار ترامب: لا نسعى لاستبدال أبو مازن بشخص آخر لأنه زعيم الشعب الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب لم يحدد بعد موعدا لنشر الجزء السياسي من خطة السلام بالشرق الاوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".



وقال غرينبلات خلال لقاء مع شبكة (بلومبيرغ): إن "الخطة قد تنشر قبل او بعد الانتخابات الاسرائيلية المزمع عقدها الشهر المقبل"، مشيرا الى انه "لا يوجد موعد محدد حتى الان".



وأضاف: "نحن معنيون بالتعاون مع السلطة الفلسطينية ونأمل في التعاون معها، لكن مطلقا لن يكون هناك تعاون مع حركة حماس"، متابعًا: "لا يوجد مشكلة مع الادارة الامريكية بالتعامل مع الرئيس محمود عباس وبالطبع لا نسعى لتغيير نظامه، أو استبداله بشخص آخر، لأنه زعيم الشعب الفلسطيني".



وكانت الادارة الامريكية عقدت ورشة عمل اقتصادية تناقش الشق الاقتصادي لعملية السلام "صفقة القرن" التي يرفضها الجانب الفلسطيني، والتي اقيمت في العاصمة البحرينية المنامة في ظل مقاطعة فلسطينية.



وكانت القيادة الفلسطينية اوقفت التعامل مع الادارة الامريكية عقب نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس، واستمرت العلاقة بالتوتر في ظل الانحياز الامريكية للجانب الاسرائيلي، ودعم الاستيطان والاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.