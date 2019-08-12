إسرائيل تزعم: حوامتان اخترقتا المجال الجوي للمستوطنات وعادتا للقطاع

وقال موقع (حدشوت 24): إن الحوامتين احترقتا المجال الجوي للمستوطنات وعادتا للقطاع دون أي أضرار، فيما لم يقدم الموقع ايضاحات أخرى.





وأشار الموقع، إلى أن جيش الاحتلال اعتقل فلسطيني تسلل عبر السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة نحو الداخل، فيما أشار سكان غلاف غزة إلى أنهم سمعوا أصوات انفجارات.





رام الله - دنيا الوطنزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن حوامتين قادمتين من وسط قطاع غزة اخترقتا المجال الجوي للمستوطنات.