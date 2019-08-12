شؤون فلسطينية

نتنياهو وفريق ترامب يُهاجمون صائب عريقات

نتنياهو وفريق ترامب يُهاجمون صائب عريقات
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات.

وقال عريقات، في تصريح صحفي، الاتثنين: إنه تعرض لهجوم عنيف من نتنياهو وجون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي والمبعوث جيسون جرينبلات والسفير التوراتي ديفيد فريدمان، وذلك على خلفية تصريحات الأخيرة.

وقال عريقات في تصريحاته، إن النفق تحت بلدة سلوان طريق روماني لا علاقة له بالدين، مشيراً إلى أن النفق أسفل بلدة سلوان هو مجرد طريق روماني استخدمه كل من كان يعيش فى القدس تحت حكم الرومان.

وأضاف عريقات، أن المتطرفين المتدينين من اسرائيليين وأمريكيين يحاولون استخدام الدين، لإنكار حق الشعب الفلسطيني في عاصمتنا القدس الشرقية، مضيفاً: "الأثار علم وليس ادعاءات والحقيقة أن الصراع ليس دينياً، والحل بانهاء الاحتلال وبدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام الى جانب دولة اسرائيل على حدود ١٩٦٧)".

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