قيادي بحماس يوضح حقيقية تصريحات منسوبة له بشأن "أنس اسماعيل رضوان"

رام الله - دنيا الوطن

كشف القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، حقيقة التصريحات المنسوبة له بشأن نجل القيادي بالحركة اسماعيل رضوان "أنس".





وقال أبو زهري، عبر (تويتر): "لم يصدر عني مطلقاً أي تعقيب بشأن موضوع ابن أخينا الدكتور اسماعيل رضوان وما نسب لي بهذا الشأن هو فبركة لا أساس لها من الصحة".



يذكر أن اختيار نجل القيادي بحماس اسماعيل رضوان للحج ضمن المكرمة الملكية لأهالي الشهداء أثار جدلاً كبيراً بين الفلسطينيين وتحديداً على مواقع التواصل الاجتماعي.









