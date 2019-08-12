فيديو: مشاهد صادمة لدماء وأحشاء الأضاحي على شاطئ بحر غزة

رام الله - دنيا الوطن

نشر الباحث البيئي، الدكتور أحمد حلس، على صفحته الشخصية بـ (فيسبوك)، مقطعاً صادماً يظهر أحشاء ودماء الأضاحي على شاطئ بحر غزة.





وكتب حلس: "دماء وأحشاء الأضاحي إلى شاطئ بحر غزة مباشرة، شكراً بلدية جباليا المحترمة شكراً للنخبة"، متابعاً: "أنتم تدورون في حلقة مفرغة ومغلقة في ذات الوقت، لن تقوم لكم قائمة وأنتم تبيعون الناس الأوهام فقط".







وأضاف: "شكراً لكل الوعود والتطمينات الفارغة والجوفاء، شكراً لكلال هراء الذي يباع للناس، وللأسف الشديد تأخذهم حمية الجاهلية وينسون دورهم ومسؤولياتهم".







