نتنياهو يُوبخ وزيراً بالليكود ويُهدده بالإقالة

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استدعى الوزير بتسلئيل سموتريتش لتوبيخه بعد ظهر اليوم الاثنين.





وأوضحت القناة، وفق مصادر لها بحزب الليكود، أن ذلك على خلفية انتقاد الوزير لنتنياهو بـ "أسلوب غير لائق"، حيث اتهم الوزير نتنياهو بالعجز وعدم القدرة على إتخاذ القرارات.







وأشار نتنياهو، وفق القناة، للوزير الإسرائيلي أنه إذا لم يعتذر علانية عن التحريض ضده، سوف يتم إقالته على الفور من الحكومة، ونتيجة لذلك اعتذر سموتريتش.