إسرائيل تُقرر بناء جدار أمني جديد على حدود القطاع

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية الـ 12: إن مؤسسة جيش الاحتلال قررت إقامة جدار أمني على حدود قطاع غزة، مشيرةً إلى أن ذلك لمنع تسلل المسلحين الفلسطينيين نحو الكيبوتسات ونحو سديروت.





وأوضحت القناة، مساء الاثنين، أن الجدار سيكون بارتفاع ستة أمتار وعلى امتداد تسعة كيلومتر بجوار الطريق 34 - بالإضافة لحاجز آخر بين الحدود والمستوطنات لإعاقة الفلسطينيين أثناء التسلل.





وأشارت القناة، إلى أن جهود وزارة الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتركز على إيجاد تمويل لهذا المشروع.