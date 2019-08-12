لأعمال صيانة.. إسرائيل تفصل خطي كهرباء عن القطاع الأربعاء المقبل

رام الله - دنيا الوطن

قال شركة توزيع كهرباء محافظات غزة: إن شركة الكهرباء الإسرائيلية تعتزم فصل خطي كهرباء (11) المغذي لأجزاء من محافظة خانيونس و(7) المغذي لأجزاء من محافظة الوسطي يوم الأربعاء المقبل.





وأوضحت الشركة، في تصريح صحفي، مساء الاثنين، أن ذلك سيكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً للخط الأول وللرابعة عصراً للخط الثاني.





وأشارت الشركة، إلى أن ذلك سيكون لأعمال صيانة طارئة في محطة التحويل داخل الخط الأخضر، مضيفةً: "لذا اقتضى التنويه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص".

