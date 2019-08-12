المطران حنا: كنائس القدس ومسيحيها يرفضون الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: إن اقتحام المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى إنما يعتبر عملاً خطيراً واستفزازا لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني.





وأضاف المطران حنا، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين: "نعرب عن شجبنا واستنكارنا لهذه الاقتحامات المستمرة والمتواصلة والتي وصلت ذروتها نهار عيد الأضحى المبارك لذا فإننا نؤكد مجدداً خطورة ما يحدث في مدينة القدس فالقدس في خطر شديد والفلسطينيون المقدسيون يتصدون بصدورهم العارية للاحتلال وسياساته وممارساته في المدينة المقدسة".





وتابع المطران حنا: "كنائس القدس ومسيحيها إنما يرفضون هذه التعديات والاقتحامات الاستفزازية الخطيرة التي تستهدف المسجد الأقصى ونقول لمن يجب أن تصل له رسالتنا بأن أولئك الذين يقتحمون الأقصى وأولئك الذين يسعون لتقسيمه زمانياً ومكانياً تمهيداً لبناء هيكلهم المزعوم؛ إنما هم ذاتهم الذين يسرقون أوقافنا الأرثوذكسية ويسلبونها من أبنائها فمنذ عام 48 وحتى اليوم وأوقافنا الأرثوذكسية تُسرق منا وتستهدف بأساليب معهودة وغير معهودة وعبر أدوات اوجدهم الاحتلال خدمة لسياساته وممارساته.





وأكمل: "أولائك الذين يستهدفون الأقصى هم ذاتهم الذين يستهدفون أوقافنا المسيحية وخاصة في باب الخليل حيث أن المجموعات الاستيطانية تستعد للاستيلاء على عقارات ارثوذكسية وابنية عريقة وجميلة تعتبر تحفة من التحف التي تزين مدينة القدس ناهيك عن كونها المدخل المؤدي الى المقدسات والى البطريركيات والاديرة والكنائس".





واستطرد: "نعرب عن تضامننا مع اخوتنا في هيئة الأوقاف الإسلامية في القدس وكذلك مع الهيئة الإسلامية العليا في القدس ودار الإفتاء وجميع السادة العلماء رجال الدين الإسلامي كما ونتضامن مع اخوتنا المسلمين الذين تم الاعتداء عليهم في عيد الاضحي متمنين الشفاء للجرحى ومؤكدين للعالم بـأسره بأننا سنبقى ندافع عن القدس وعن مقدساتها واوقافها مهما كثرت المشاريع المشبوهة والمؤامرات والمخططات الهادفة لطمس معالم القدس وتزوير تاريخها والنيل من عدالة قضيتنا الفلسطينية".





وأكمل: "ما حدث في باحات الأقصى وما يحدث في كل يوم من اقتحامات ومن استفزازات خطيرة كما وما يحدث بحق اوقافنا المسيحية انما هذه رسالة الى العالم بأسره والى المسيحيين والمسلمين في كل مكان والى أبناء امتنا العربية والى أصدقائنا المنتشرين في سائر ارجاء العالم بضرورة ان يلتفتوا الى مدينة القدس وان يدركوا خطورة ما يحدث فيها وما يحدث في القدس لا يمكن ان يوصف بالكلمات فكلنا مستهدفون كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد مسيحيين ومسلمين وان تعددت الوسائل التي يتم من خلالها استهدافنا".





وتابع: "من رحاب مدينتنا المقدسة نطلق نداء عاجلاً إلى المرجعيات الروحية الإسلامية والمسيحية ولجميع الذين يؤمنون بقيم الحق والعدالة ونصرة المظلومين بأن يلتفتوا لمدينة القدس ويناصروا أبنائها فعندما يدافع المسيحيون والمسلمون عن مدينة القدس إنما يدافعون عن ايمانهم وتاريخهم وتراثهم وعراقة حضورهم ووجودهم في هذه المدينة المقدسة".





وأكمل: "إن مدينة السلام التي يقدسها المؤمنون في الديانات التوحيدية الابراهيمية الثلاث انما حُجب عنها السلام وغيب عنها العدل بفعل ما يمارس بحق أبنائها، اعيدوا للقدس بهائها ومجدها وسلامها ولا تتركونها فريسة للاحتلال وللمستوطنين العنصريين الذين يكرهوننا ويشتموننا صباحا ومساء ويتمنون ان نختفي من القدس وان نحزم امتعتنا ونغادر مدينتنا"



رام الله - دنيا الوطن