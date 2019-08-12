جنرال إسرائيلي: كشفنا ودمرنا أنفاق حزب الله الهجومية بـ (40 يوماً)

رام الله - دنيا الوطن

قال قائد فرقة الجليل في الجيش الإسرائيلي، المنتهية ولايته العميد رافي ميلو: إن جيش الاحتلال تمكن من كشف وتدمير كافة الأنفاق الهجومية التابعة لحزب الله اللبناني.





جاء ذلك، خلال حفل تسليم وتسلم القيادة، حيثص قال ميلو: "بسرية وبشكل مفاجئ كشفنا ودمرنا كافة الأنفاق الهجومية التابعة لحزب الله خلال أربعين يوماً فقط".





وأضاف ميلو: "هذا يعتبر إنجازًا عملياتيًا يعزز حالة الردع على جيش حزب الله، ويعزز الأمن وحالة الأمان لدى سكان الجليل".



