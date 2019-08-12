شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعتقل مُقعداً ونجله في العيسوية بالقدس

جيش الاحتلال يعتقل مُقعداً ونجله في العيسوية بالقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطناً من ذوي الاحتياجات الخاصة "مقعداً" ونجله، في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وقال رئيس لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص، لوكالة (وفا): إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جراح محمد علي ناصر (52 عاماً) وهو يعاني من شلل نصفي، ونجله عصام (22 عاما)، بعد مداهمة منزلهما في حي أبو ريالة بالبلدة.

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