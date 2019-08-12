قيادي بحماس يوجه طلباً للسلطة بشأن مُنفذي عملية (غوش عتصيون)

رام الله - دنيا الوطن

وجه عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، طلباً للسلطة الفلسطينية بشأن فلسطينيين اثنين اعتقلتهما إسرائيل بزعم قتلهما لجندي إسرائيلي بغوش عتصيون الأسبوع الماضي.





وقال أبو مرزوق، عبر (تويتر): "‏الليلة قامت قوات الاحتلال في قرية بيت كاحل برسم خرائط لمنازل اثنين من الفلسطينيين المشتبه بهم تمهيداً لإمكانية هدم منازلهما".







وأضاف أبو مرزوق: "‏هذه سياسة تستهدف الفلسطينيين فقط ويجب وقفها، فعلى أهل بيت كاحل الاعتصام في المنزلين لمنع الهدم، وعلى السلطة مناصرتهم لوقف هذه السياسة العنصرية".