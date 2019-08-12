دولي

ترامب يوجه دعوة لإسرائيل بشأن نائبتين في الكونجرس الأمريكي

ترامب يوجه دعوة لإسرائيل بشأن نائبتين في الكونجرس الأمريكي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل إلى مقاطعة نائبتي الكونغرس إيلهان عمر ورشيدة طليب لدعمهما حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) عن القناة "الثالثة عشرة" أن الرئيس الأمريكي صرح: "إذا أرادت (عمر وطليب) مقاطعة إسرائيل، فينبغي لإسرائيل أن تقاطعهما".

وأكد ترامب أنه يجب على السلطات الإسرائيلية الاستفادة من القانون الذي يحظر دخول الأجانب الذين يدعمون خدمات تنمية الأعمال التجارية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام بعد ظهور هذه الأنباء أن "الحكومة الإسرائيلية يمكنها أن تفعل ما تريد".

في الشهر الماضي، أعلنت النائبة إلهان عمر (ديمقراطية – مينيسوتا)، عن اعتزامها زيارة إسرائيل والضفة الغربية مع النائبة الأمريكية-الفلسطينية رشيدة طليب، وهي ديمقراطية من ميشغن.

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