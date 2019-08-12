شؤون فلسطينية

كشف ملابسات قضية نصب واحتيال بتأشيرات للحج ببيت لحم

كشف ملابسات قضية نصب واحتيال بتأشيرات للحج ببيت لحم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة الفلسطينية، الاثنين، ملابسات قضية نصب وإحتيال على مجموعة من المواطنين من مختلف المحافظات بحجة منحهم تأشيرات للحج مقابل مبالغ مالية طائلة في بيت لحم.

وقالت إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطـة: إنه وبعد ورود شكوى من قبل مواطنين من مختلف المحافظات قبل عدة أيام للشرطة مفادها قيام شخص من سكان محافظة بيت لحم بالنصب والإحتيال عليهم وذلك بحجة منحهم تأشيرات للحج باسم شركة حج وعمرة مقابل مبالغ ماليه.

وأضافت الإدارة، أنه بعد عمليات التحري وجمع المعلومات تم تحديد مكان الشخص المشتبه به حيث تحركت قوة من الشرطة إلى المكان الذي يقيم فيه وقامت بالقاء القبض عليه واحضاره إلى مديرية الشرطة.

وأكدت أنه وبسؤال المشتبه به أفاد أنه قام بعملية النصب والإحتيال على المواطنين بإسم شركة حج وعمرة وذلك بحجة إعطائهم تأشيرات للحج مقابل الحصول على المال، متابعةً: "بعد الفحص وجمع المعلومات من قبل ضباط التحقيق اتضح أن الشركة مغلقة منذ ست سنوات، حيث تم إستصدار أمر تفتيش من النيابة العامة والتوجه إلى منزله وبتفتيشه أصولاً عثر على عدد كبير من الجوازات التي تعود للمواطنين من عدة محافظات.

وأكدت توقيف المشتبه به والتحفظ على المضبوطات من جوازات سفر وشهادات ميلاد تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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