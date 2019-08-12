كاتب سعودي: الفلسطينيون "وبال" ولا يعرف لهم إلا "جيش الدفاع الإسرائيلي"
رام الله - دنيا الوطن
هاجم الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، الفلسطينيين، معتبراً أنهم "وبال على كل من يستضيفهم، وأنهم ينكرون مواقف المملكة تجاههم".
وقال آل شيخ، في تغريدة له عبر (تويتر): "الفلسطينيون هم وبال على كل من يستضيفهم، استضافهم الأردن فكان أيلول الأسود واستضافهم لبنان فكانت الحرب الأهلية واستضافتهم الكويت فتحولوا إلى جنود لصدام".
وأضاف آل شيخ: "هم الآن يحولون منابرهم لشتمنا ونكران مواقفنا، وهؤلاء لم يعرف لهم إلا جيش الدفاع الاسرائيلي".
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