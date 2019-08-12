مقتل جنود سعوديين في قصف حوثي قبالة جازان

ومؤخرا، كثف الحوثيون من هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والتقليدية على مواقع وتجمعات للجيش السعودي وقوات الحكومة اليمنية.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014.



ومنذ آذار/مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 حزيران/يونيو 2019.

