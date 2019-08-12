مقتل جنود سعوديين في قصف حوثي قبالة جازان
رام الله - دنيا الوطن
ونقلت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري، قوله: "إن مدفعية الجيش واللجان الشعبية التابعين للجماعة، قصفت تجمعات للجنود السعوديين قبالة منفذ الطوال بجازان على الحدود اليمنية، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم وتدمير آلية عسكرية لهم جراء القصف".
ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر على الفور أي تعليق من الجانب السعودي حول الأمر.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014.
ومنذ آذار/مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 حزيران/يونيو 2019.
لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم، اليوم الاثنين، في قصف مدفعي شنته جماعة الحوثي، قبالة محافظة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية.
ونقلت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري، قوله: "إن مدفعية الجيش واللجان الشعبية التابعين للجماعة، قصفت تجمعات للجنود السعوديين قبالة منفذ الطوال بجازان على الحدود اليمنية، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم وتدمير آلية عسكرية لهم جراء القصف".
ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر على الفور أي تعليق من الجانب السعودي حول الأمر.
ومؤخرا، كثف الحوثيون من هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والتقليدية على مواقع وتجمعات للجيش السعودي وقوات الحكومة اليمنية.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014.
ومنذ آذار/مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 حزيران/يونيو 2019.
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