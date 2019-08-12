هل طلب نتنياهو من ترامب ضم الضفة الغربية قبل انتخابات الكنيست؟

بدورها، نقلت الاذاعة الإسرائيلية العامة عن مصادر في مكتب الرئاسة قوله إن "هذا الخبر عار عن الصحة تماماً".

رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، توضيحاً حول طلبه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم الضفة الغربية لاسرائيل قبل انتخابات الكنيست المرتقبة.ونفى مكتب نتنياهو، وفق موقع (تايمز اوف إسرائيل)، أن يكون نتنياهو يسعى للحصول على دعم علني من ترامب لفكرة فرض السيادة الإسرائيلية على التجمعات السكنية اليهودية في الضفة وذلك قبل الانتخابات المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل.وكانت وسائل اعلام اسرائيلية تحدثت أن نتنياهو يسعى للحصول على تأييد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، قبل انتخابات الكنيست المقررة في ايلول/ سبتمبر المقبل.وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل " أن هذه الخطوة في حال اتخاذها ستكون ثالث هدية يمنحها الرئيس ترامب لرئيس الوزراء عشية الانتخابات بعد نقل السفارة الامريكية إلى القدسوالاعتراف بفرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.