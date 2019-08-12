مهاجم المسجد بالنرويج يرفض الاعتراف



ومن المتوقع أن تصدر محكمة قرارا في وقت لاحق اليوم بشأن طلب الشرطة احتجاز المشتبه به، البالغ من العمر 21 عاما، وذلك لعدة أسابيع.



رام الله - دنيا الوطنرفض المشتبه فيه الرئيسي في إطلاق النار على مصلين في المسجد بالنرويج، اليوم الاثنين، الإقرار بالذنب، وفق ما أفادت محاميته.وكانت الشرطة النرويجية، قالت: "إن شخصا أطلق النار داخل أحد مسجد في إحدى ضواحي العاصمة أوسلو، مما أدى إلى إصابة شخص".وتمكن أحد المصلين من التغلب على الرجل، ثم احتجزه المصلون قبل اعتقاله من جانب الشرطة النرويجية.وأوضحت الشرطة أنها ألقت القبض على الفاعل، وتتعامل مع الهجوم بوصفه "عملا إرهابيا محتملا".وقالت محامية المشتبه فيه لوكالة (رويترز)، الاثنين: "إن موكلها يرفض أيضا الإقرار بالذنب في جريمة قتل شقيقته التي وقعت في نفس يوم هجومه على المسجد الذي يقع في المركز الإسلامي العاصمة النرويجية".وأكدت أن موكلها لا يتحدث مع المحققين، وقالت "إنه يمارس حقه في عدم استجوابه. ولا يعترف بأي ذنب".