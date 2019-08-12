شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تُصدر إرشادات للحفاظ على لحوم الأضاحي

كهرباء غزة تُصدر إرشادات للحفاظ على لحوم الأضاحي
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، الاثنين، ارشادات للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك فيما يتعلق باستهلاك التيار الكهربائي والمحافظة على اللحوم.

وطالبت الشركة، المواطنين معايرة أجهزة التكييف على درجة الحرارة على 23 درجة مئوية للمساعدة في تخفيف الأحمال وتوفير الطاقة، مشددةً على ضرورة ضبط ثيرموستات الثلاجة بحيث يتناسب مع درجة التبريد المطلوبة للأغذية.

وأضافت الشركة: "عمل صيانة دورية للثلاجة (الموتور، تنظيف مواسير الثلاجة، العازل على باب الثلاجة،إلخ)، وعدم فتح باب الثلاجة إلا عند الضرورة، وإبعادها عن الحائط للسماح بزيادة مجال التهوية لمواسير التبريد".

وأشارت الشركة، إلى ضرورة عدم وضع الغذاء الساخن في الثلاجة وتركه حتى يبرد وذلك حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية، متابعةً: "يجب تفقدالعازل المطاطي المحيط بباب الثلاجة ويمكن التأكد من ذلك بإغلاق باب الثلاجة على ورقة عادية ثم محاولة سحبها، حيث لا نستطيع سحبها بسهولة إذا كان الباب محكم الإغلاق، والحفاظ على نظافة الثلاجة وازالة الغبار عنها".

وأكدت على ضرورة أن لا يوضع الطعام بكميات كبيرة وذلك لإعطاء فرصة للهواء داخل الثلاجة للحركة، وتجنب استخدام الأجهزة الكهربائية معاً، وساعتين وقت الحمل الأقصى، حيث أنه من المعلوم أن فترات الحمل الأقصى في فلسطين خلال فصل الصيف: من الساعة السادسة مساءاً حتى الساعة 11 مساءاً.

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