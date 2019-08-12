"دبابير غاضبة" تقدم خدمة خاصة للشرطة الألمانية



ولكن المشتبه، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، فرّ من الشرطة وقفز من شرفة مباشرة إلى عش دبابير.



ووفقا لوكالة (أسوشيتد برس)، فقد هاجمت الدبابير الغاضبة الرجل، ما دفعه للفرار إلى الشارع.



ولاحقت الدبابير الرجل الذي اضطر إلى القفز في حوض ماء مطاطي، حيث تم توقيفه واعتقاله من قبل رجال الشرطة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، أنها تمكنت بمساعدة "دبابير غاضبة"، من القبض على رجل هارب من قضاء عقوبة بالسجن لمدة 11 شهرا.وقالت شرطة أولدنبرغ: "إن عملية التوقيف غير المعتادة، وقعت بينما كان عناصر الشرطة يحاولون إلقاء القبض على الرجل البالغ من العمر 32 عاما لقضاء عقوبة سجن مدتها 11 شهرا"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).