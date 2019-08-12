دولي

"دبابير غاضبة" تقدم خدمة خاصة للشرطة الألمانية

"دبابير غاضبة" تقدم خدمة خاصة للشرطة الألمانية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، أنها تمكنت بمساعدة "دبابير غاضبة"، من القبض على رجل هارب من قضاء عقوبة بالسجن لمدة 11 شهرا.

وقالت شرطة أولدنبرغ: "إن عملية التوقيف غير المعتادة، وقعت بينما كان عناصر الشرطة يحاولون إلقاء القبض على الرجل البالغ من العمر 32 عاما لقضاء عقوبة سجن مدتها 11 شهرا"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ولكن المشتبه، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، فرّ من الشرطة وقفز من شرفة مباشرة إلى عش دبابير.

ووفقا لوكالة (أسوشيتد برس)، فقد هاجمت الدبابير الغاضبة الرجل، ما دفعه للفرار إلى الشارع.

ولاحقت الدبابير الرجل الذي اضطر إلى القفز في حوض ماء مطاطي، حيث تم توقيفه واعتقاله من قبل رجال الشرطة.

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