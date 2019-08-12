على خلفية تصريحات لنتنياهو.. حماس تُهاجم السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

هاجمت حركة حماس، اليوم الاثنين، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع: إن "احباط الشاباك لأكثر من 600 عملية كما صرح نتنياهو ما كان ليتم لولا العلاقة القائمة بين السلطة والاحتلال والعمل المتبادل بينهم والتنسيق الأمني المتواصل في ملاحقة المقاومة والشباب الثائر"، وفق تعبيره.







وأضاف القانوع، وفق وكالة (الرأي): "ندعو لخروج قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال حيز التنفيذ ووقف ملاحقة المقاومة"، وفق قوله.



