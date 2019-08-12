على خلفية تصريحات لنتنياهو.. حماس تُهاجم السلطة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت حركة حماس، اليوم الاثنين، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع: إن "احباط الشاباك لأكثر من 600 عملية كما صرح نتنياهو ما كان ليتم لولا العلاقة القائمة بين السلطة والاحتلال والعمل المتبادل بينهم والتنسيق الأمني المتواصل في ملاحقة المقاومة والشباب الثائر"، وفق تعبيره.
وأضاف القانوع، وفق وكالة (الرأي): "ندعو لخروج قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال حيز التنفيذ ووقف ملاحقة المقاومة"، وفق قوله.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال، اليوم الاثنين، إن جهاز الشاباك إحبط 600 هجوماً فلسطينياً خلال العام الماضي.
وأضاف: "بمجرد أن أصبحت التفاصيل واضحة، قلت إن الأمر لن يستغرق وقتًا طويلاً للوصول إلى منفذي العملية"، مشيراً إلى أنه تم إجراء مسح هندسي لمنزلي منفذي عملية بيت فجار، وسيتم العمل سريعًا على هدمهما.
وأوضح نتنياهو، خلال كلمة له في حفل تكريم لعناصر وضباط في الشاباك شاركوا في عمليات حساسة مؤخراً، أن الشاباك اعتقل منفذي عملية بيت فجار التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي خلال 48 ساعة من وقوعها.
وأضاف: "بمجرد أن أصبحت التفاصيل واضحة، قلت إن الأمر لن يستغرق وقتًا طويلاً للوصول إلى منفذي العملية"، مشيراً إلى أنه تم إجراء مسح هندسي لمنزلي منفذي عملية بيت فجار، وسيتم العمل سريعًا على هدمهما.
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