شؤون فلسطينية

على خلفية تصريحات لنتنياهو.. حماس تُهاجم السلطة الفلسطينية

على خلفية تصريحات لنتنياهو.. حماس تُهاجم السلطة الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت حركة حماس، اليوم الاثنين، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع: إن "احباط الشاباك لأكثر من 600 عملية كما صرح نتنياهو ما كان ليتم لولا العلاقة القائمة بين السلطة والاحتلال والعمل المتبادل بينهم والتنسيق الأمني المتواصل في ملاحقة المقاومة والشباب الثائر"، وفق تعبيره.

وأضاف القانوع، وفق وكالة (الرأي): "ندعو لخروج قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال حيز التنفيذ ووقف ملاحقة المقاومة"، وفق قوله.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال، اليوم الاثنين، إن جهاز الشاباك إحبط 600 هجوماً فلسطينياً خلال العام الماضي.

وأوضح نتنياهو، خلال كلمة له في حفل تكريم لعناصر وضباط في الشاباك شاركوا في عمليات حساسة مؤخراً، أن الشاباك اعتقل منفذي عملية بيت فجار التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي خلال 48 ساعة من وقوعها.

وأضاف: "بمجرد أن أصبحت التفاصيل واضحة، قلت إن الأمر لن يستغرق وقتًا طويلاً للوصول إلى منفذي العملية"، مشيراً إلى أنه تم إجراء مسح هندسي لمنزلي منفذي عملية بيت فجار، وسيتم العمل سريعًا على هدمهما.

أخبار ذات صلة

منظمة حقوقة تدعو لإقالة مقرر حقوق الإنسان بسبب موقفه من القدس

منظمة حقوقة تدعو لإقالة مقرر حقوق الإنسان بسبب موقفه من القدس

الأوقاف تبدأ بتنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي

الأوقاف تبدأ بتنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي

تجول في الأسواق.. رئيس بلدية غزة يَتفقد أعمال تنظيف المدينة بالعيد

تجول في الأسواق.. رئيس بلدية غزة يَتفقد أعمال تنظيف المدينة بالعيد

أسرى فلسطين: 6 أسرى يواصلون الاضراب وارتفاع اعداد المتضامنين معهم

أسرى فلسطين: 6 أسرى يواصلون الاضراب وارتفاع اعداد المتضامنين معهم

الاحتلال يخطر بإغلاق طريق زراعي في أم صفا

الاحتلال يخطر بإغلاق طريق زراعي في أم صفا

الخضري: 70 مليون دولار خسائر شهرية مباشرة وغير مباشرة للقطاع الاقتصادي بغزة

الخضري: 70 مليون دولار خسائر شهرية مباشرة وغير مباشرة للقطاع الاقتصادي بغزة

أبو ردينة: لا شرعية سوى ما يقرره الشعب الفلسطيني

أبو ردينة: لا شرعية سوى ما يقرره الشعب الفلسطيني

معبر الكرامة يشهد حركة نشطة

معبر الكرامة يشهد حركة نشطة

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

الأوقاف تبدأ بتنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي

الأوقاف تبدأ بتنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي

تجول في الأسواق.. رئيس بلدية غزة يَتفقد أعمال تنظيف المدينة بالعيد

تجول في الأسواق.. رئيس بلدية غزة يَتفقد أعمال تنظيف المدينة بالعيد

أسرى فلسطين: 6 أسرى يواصلون الاضراب وارتفاع اعداد المتضامنين معهم

أسرى فلسطين: 6 أسرى يواصلون الاضراب وارتفاع اعداد المتضامنين معهم

معبر الكرامة يشهد حركة نشطة

معبر الكرامة يشهد حركة نشطة

حماس: لن نرفع الراية البيضاء.. ولا نمن على احد بجهادنا

حماس: لن نرفع الراية البيضاء.. ولا نمن على احد بجهادنا

الاحتلال يقتحم &#34;سبسطية&#34; شمال &#34;نابلس&#34;

الاحتلال يقتحم "سبسطية" شمال "نابلس"

حجاج بيت الله الحرام يرمون &#34;الجمرة الكبرى&#34; بمِنى

حجاج بيت الله الحرام يرمون "الجمرة الكبرى" بمِنى

حالة الطرق في قطاع غزة لثاني أيام العيد

حالة الطرق في قطاع غزة لثاني أيام العيد

منوعات

ظهرت &#34;محتضناه&#34;.. تيم حسن ووفاء كيلاني يحتفلان بعيد الأضحى

ظهرت "محتضناه".. تيم حسن ووفاء كيلاني يحتفلان بعيد الأضحى

أحمد السعدني بعد وفاة طليقته: تعلمت الدرس متأخراً

أحمد السعدني بعد وفاة طليقته: تعلمت الدرس متأخراً

اتهام شيرين رضا بالسخرية من أضحية العيد: &#34;بياكل من الزبالة&#34;

اتهام شيرين رضا بالسخرية من أضحية العيد: "بياكل من الزبالة"

ياسمين عبدالعزيز تكشف للمرة الأولى تفاصيل انفصالها عن زوجها

ياسمين عبدالعزيز تكشف للمرة الأولى تفاصيل انفصالها عن زوجها

منى فاروق تتجاوز أزمة &#34;الفيديوهات الجنسية&#34; مع خالد يوسف

منى فاروق تتجاوز أزمة "الفيديوهات الجنسية" مع خالد يوسف

إعلامية تُحذر الفنانات المغربيات من مخرج يصورهن في أوضاع مخلة‎‎

إعلامية تُحذر الفنانات المغربيات من مخرج يصورهن في أوضاع مخلة‎‎

من هو الفنان الكويتي حمود ناصر الذي فجع الوسط الفني بوفاته المُفاجئة؟

من هو الفنان الكويتي حمود ناصر الذي فجع الوسط الفني بوفاته المُفاجئة؟

لماذا بكت إيمي سمير غانم وطلبت الطلاق من حسن الرداد في شهر العسل؟

لماذا بكت إيمي سمير غانم وطلبت الطلاق من حسن الرداد في شهر العسل؟

غضب شعبي في مصر بعد مشاركة 3 وزيرات في حفل جينيفر لوبيز

غضب شعبي في مصر بعد مشاركة 3 وزيرات في حفل جينيفر لوبيز

تفضّل النساء.. انفصال مثير لـ&#34;مايلي سايروس&#34; عن زوجها بعد 9 أشهر فقط

تفضّل النساء.. انفصال مثير لـ"مايلي سايروس" عن زوجها بعد 9 أشهر فقط

عربي

&#34;اعلامي مصري&#34;يثير غضب المسيحيين بمصر بعد تحريضه على قتل الاقباط وتفجير كنائس

"اعلامي مصري"يثير غضب المسيحيين بمصر بعد تحريضه على قتل الاقباط وتفجير كنائس

أسرة عربية ضمن قائمة أغنى 5 عوائل في العالم

أسرة عربية ضمن قائمة أغنى 5 عوائل في العالم

العاهل السعودي: السعودية رحبت بجميع الحجاج دون استثناء

العاهل السعودي: السعودية رحبت بجميع الحجاج دون استثناء

تنظيم الدولة يتوعّد بتكثيف هجماته على التحالف والأكراد بسوريا

تنظيم الدولة يتوعّد بتكثيف هجماته على التحالف والأكراد بسوريا