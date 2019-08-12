نتنياهو: وصلنا لقتلة الجندي بـ 48 ساعة وأحبطنا 600 هجوم العام الماضي

وأوضح نتنياهو، خلال كلمة له في حفل تكريم لعناصر وضباط في الشاباك شاركوا في عمليات حساسة مؤخراً، أن الشاباك اعتقل منفذي عملية بيت فجار التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي خلال 48 ساعة من وقوعها.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن جهاز الشاباك إحبط 600 هجوماً فلسطينياً خلال العام الماضي.وأضاف: "بمجرد أن أصبحت التفاصيل واضحة، قلت إن الأمر لن يستغرق وقتًا طويلاً للوصول إلى منفذي العملية"، مشيراً إلى أنه تم إجراء مسح هندسي لمنزلي منفذي عملية بيت فجار، وسيتم العمل سريعًا على هدمهما.