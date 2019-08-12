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دولة عربية ترفض مشاركة إسرائيل في حماية سفن الخليج

دولة عربية ترفض مشاركة إسرائيل في حماية سفن الخليج
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، رفض بلاده مشاركة إسرائيل في تأمين مرور السفن في منطقة الخليج.

وقال الحكيم، في تغريدة له عبر (تويتر): "يرفض العراق مشاركة قوات الكيان الصهيوني في أية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي، إن دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج"، وفق قوله.

وأضاف الحكيم: "العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة ووجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر".

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق، لأول مرة، أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن إسرائيل تندمج ضمن الخطة الأمريكية التي تدعو إلى أمن الملاحة البحرية في مياه الخليج في جوانب أمنية واستخباراتية.

ومن ناحيتها اعتبرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الجمعة، أن إعلان احتمال مشاركة إسرائيل في التحالف العسكري الذي تسعى الولايات المتحدة لتشكيله في منطقة الخليج يعد تهديداً علنياً لأمن إيران، مؤكدةً أنها تتعهد بضمان أمن السفن في الخليج.

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