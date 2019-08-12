دولي

"أعراض غريبة" تجبر الشرطة على إغلاق منتجع إنكليزي

"أعراض غريبة" تجبر الشرطة على إغلاق منتجع إنكليزي
رام الله - دنيا الوطن
أقفلت الشرطة البريطانية الواجهة البحرية لمنتجع وورثنغ على ساحل انكلترا الجنوبي لعدة ساعات بعد ظهر الأحد بعد إبلاغ عدد من الناس عن إصابتهم بأعراض مثل التهاب العين والقيء. 
 
وفرضت السلطات طوقا بمحاذاة الشاطئ في وقت سابق الأحد ونصحت الناس بإغلاق كل النوافذ والأبواب أو الابتعاد عن المنطقة.
 
واعلنت الشرطة أنه تم فحص شخصين في المستشفى قبل السماح بخروجهما ونصحهما بغسل ملابسهما والاستحمام، لافتة الى انه يجري تحقيقا في الحادث. 

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