تجول في الأسواق.. رئيس بلدية غزة يَتفقد أعمال تنظيف المدينة بالعيد















رام الله - دنيا الوطنتفقد رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى رشدي السراج فجر الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أعمال تنظيف المدينة وأسواقها المختلفة، والتقى بعمال النظافة والمواطنين والتجار، وهنأهم بحلول العيد.ورافق رئيس البلدية في جولته على أسواق الشيخ رضوان والرمال وعمر المختار والشجاعية ومحطة ترحيل النفايات المؤقتة "اليرموك"، م. أحمد أبو راس، وم. هاشم سكيك، ومروان الغول، ومصطفى قزعاط، ومدير عام الصحة والبيئة المهندس عبد الرحيم أبو القمبز.وشكر د. السراج موظفي النظافة في بلدية غزة، على تفانيهم في تأدية عملهم وخدمة المدينة ورسم لوحة جميلة لها، من خلال تنظيف شوارع وأحياء وأسواق غزة، عشية عيد الأضحى المبارك.وأكد السراج إصرار المجلس البلدي على النهوض والارتقاء بواقع البلدية والخدمات المقدمة للمواطنين رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، بفعل الحصار المتواصل منذ سنوات طويلة.وشدد على أهمية هذه الجولة التي تأتي دعمًا لعمال النظافة هؤلاء الجنود المجهولين الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل الحفاظ على صحة وسلامة البيئة، مؤكدا أن البلدية تقدر جهدهم عاليًا في خدمة المدينة والمواطنين.وأدى رئيس البلدية والوفد المرافق صلاة العيد في المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة.وفي السياق؛ تقدم رئيس البلدية باسمه وباسم أعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية بأحر التهاني والتبريكات للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المُبارك، متمنياً أن يعود العيد وقد تحررت فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.