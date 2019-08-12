تركيا.. ضبط 83 مهاجرًا أفغانياً أثناء محاولتهم التسلل لليونان

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت فرق خفر السواحل التركي، الاثنين، 83 مهاجرًا غير نظامي في ولاية إزمير غربي البلاد أثناء محاولتهم التسلل إلى اليونان.



وأفادت مصادر أمنية وفق (الأناضول)، أن فرق خفر السواحل ضبطت قاربًا مطاطيا يحمل على متنه 83 مهاجرا أفغانيا بينهم 38 طفلا، قبالة ساحل منطقة "ديكيلي" في الولاية.



وأضافت المصادر أن المهاجرين غير النظاميين الذين جرى ضبطهم كانوا يحاولون التسلل إلى إحدى الجزر اليونانية بطرق غير نظامية.



ولفتت المصادر إلى أن المهاجرين غير النظاميين كانوا من حملة الجنسية الأفغانية، مشيرا أن المهاجرين نقلوا إلى مديرية الهجرة في إزمير لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.