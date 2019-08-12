الإحتلال يقرر بناء (641) وحدة استيطانية جديدة على طريق الخليل



ونشر القناة الإسرائيلية السابعة، أن بلدية القدس وافقتعلى خطتين لبناء 641 وحدة استيطانية على طريق الخليل.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس، صباح اليوم الإثنين، نيتها بناء وحدات استيطانية جديدة.