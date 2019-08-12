الإحتلال يقرر بناء (641) وحدة استيطانية جديدة على طريق الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس، صباح اليوم الإثنين، نيتها بناء وحدات استيطانية جديدة.
ونشر القناة الإسرائيلية السابعة، أن بلدية القدس وافقتعلى خطتين لبناء 641 وحدة استيطانية على طريق الخليل.
أعلنت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس، صباح اليوم الإثنين، نيتها بناء وحدات استيطانية جديدة.
ونشر القناة الإسرائيلية السابعة، أن بلدية القدس وافقتعلى خطتين لبناء 641 وحدة استيطانية على طريق الخليل.
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