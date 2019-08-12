حماس: لن نرفع الراية البيضاء.. ولا نمن على احد بجهادنا
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران: إن الفلسطيني يدافع بجسده عن الاقصى نيابة عن الامة جمعاء، ولا نبتغي ثناء ولا نمن على احد بجهادنا، لكنها رسالة لبعض من يشوهون صورة الفلسطيني وصموده، وهي صرخة احتجاج في وجه المطبعين من العرب.
وأضاف بدران عبر حسابه على موقع (تويتر) " أقول بكل محبة لو كسر الجدار الفلسطيني، فسترون هذه المشاهد في العواصم العربية لكننا لن نكسر بإذن الله ولن نرفع الراية البيضاء، وسنقاتل ونقاوم ما دام فينا عرق ينبض".
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران: إن الفلسطيني يدافع بجسده عن الاقصى نيابة عن الامة جمعاء، ولا نبتغي ثناء ولا نمن على احد بجهادنا، لكنها رسالة لبعض من يشوهون صورة الفلسطيني وصموده، وهي صرخة احتجاج في وجه المطبعين من العرب.
وأضاف بدران عبر حسابه على موقع (تويتر) " أقول بكل محبة لو كسر الجدار الفلسطيني، فسترون هذه المشاهد في العواصم العربية لكننا لن نكسر بإذن الله ولن نرفع الراية البيضاء، وسنقاتل ونقاوم ما دام فينا عرق ينبض".
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