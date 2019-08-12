شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم "سبسطية" شمال "نابلس"

الاحتلال يقتحم "سبسطية" شمال "نابلس"
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة سبسطية شمال نابلس، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم للوكالة الفلسطينية الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في أحيائها، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات.

وأضاف عازم أن قوات الاحتلال تقتحم البلدة يوميا منذ بداية تنفيذ مشروع "ساحة البيدر" السياحي القريب من الموقع الأثري، في محاولة لمنع تنفيذه، بعد تهديدات عدة من قبل ضباط في جيش الاحتلال.

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