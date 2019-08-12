شؤون فلسطينية

حجاج بيت الله الحرام يرمون "الجمرة الكبرى" بمِنى

حجاج بيت الله الحرام يرمون "الجمرة الكبرى" بمِنى
صورة ارشيفية
شرع حجاج بيت الله الحرام اليوم الاثنين، أول أيام التشريق ، بالتوجه بداية من صباح كل يوم من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن رمي الجمرات تم دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، مع توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني إلى جانب تواجد رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.

وأشارت إلى أن حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها اتسمت بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة ، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالاً بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.

فيديو ارشيفي

 


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