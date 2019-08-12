حالة الطرق في قطاع غزة لثاني أيام العيد





رام الله - دنيا الوطنأكدت الإدارة العامة لشرطة المرور في غزة، اليوم الإثنين، وجود حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات و المحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر، قط تنشط الحركة في ساعات الظهيرة والمساء نظرا لمعايدة المواطنين لبعضهم البعض والتنزه في الأماكن العامة والمتنزهات.وسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد فقط نتج عنه إصابة واحدة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.وطالبت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.وأضافت: كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.وذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .وفي حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.