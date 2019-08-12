شؤون فلسطينية

فيديو: تحضيراً لهدمها.. الجيش الإسرائيلي يجري مسحاً هندسياً لمنازل منفذي عملية "غتسيون"

فيديو: تحضيراً لهدمها.. الجيش الإسرائيلي يجري مسحاً هندسياً لمنازل منفذي عملية "غتسيون"
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، أن قوات الجيش الإسرائيلي عملت الليلة في قرية بيت كاحل وقامت برسم خرائط لمنازل اثنين من الفلسطينيين المشتبه بهم في عملية طعن الجندي الإسرائيلي دفير (يهودا) سوريك.

وأفاد الناطق بإسم الجيش أن الجيش قد قام برسم الخرائط تمهيداً لإمكانية هدم المنازل.

 

وكان (الشاباك) قد أعلن مساء السبت أنه تمكن من اعتقال منفذي عملية قتل الجندي دفير سوريك، وهم فلسطينيين اثنين احدهم ينتمي لحماس.

وأعلن (الشاباك) في بيان رسمي، أن المعتقلان هما: نصير صالح خليل عصافرة، من مواليد 1995 وسكان بيت كاحل، وينتمي لحماس، لم يعتقل سابقا، والمعتقل الثاني هو قاسم عارف خليل عصافرة، من مواليد 1989 وسكان بيت كاحل، لم يعتقل سابقا، وفق زعمهم. 

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت الخميس الماضي عن مقتل جندي من جيش الاحتلال إثر تعرضه للطعن بالسكين  بالقرب من مستوطنة "غوش عتسيون" المقامة على أراضي المواطنين في بيت لحم.

وقال موقع تيك ديبكا الإسرائيلي، إن الجندي القتيل هو يهودا سوريك 19 عاما، ويسكن في مستوطنة عوفرا المقامة شمال مدينة رام الله على أراضي المواطنين في قريتي سلواد وعين يبرود.

وأشارت مواقع إسرائيلية، إلى أن الجندي القتيل ينتمي لكتيبة الحريديم (المتدينين) في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي الكتيبة التي اتهم عدد من أفرادها قبل أشهر بتعذيب مواطن وابنه بطريقة وحشية خلال مطاردة الأسير عاصم البرغوثي.

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