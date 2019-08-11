بعد أحداث الأحد.. قرارٌ من الشرطة الإسرائيلية بشأن المسجد الأقصى

الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

قررت الشرطة الإسرائيلية إغلاق باحة المسجد الأقصى أمام الزوار من غير المسلمين، خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة القادمة.



وبهذا القرار الذي ذكرته هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، ستفتح باحات المسجد الأقصى للمسلمين فقط، اعتباراً من يوم غدٍ وحتى يوم الأربعاء المقبل.



وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن باحة الحرم القدسي، ستكون مفتوحة دوماً أمام الزوار اليهود خلال يوم ما يسمى "ذكرى خراب الهيكلين".



وقال نتنياهو: إنه لم تكن هناك أي علامة استفهام حول مسالة زيارة المواطنين اليهود للحرم القدسي الشريف، خلال ذكرى "خراب الهيكلين المقدسيين الأول والثاني" الذي حل اليوم وفي التاسع من اب حسب التقويم العبري من كل عام.



وبيّن أنه سبق له وأن اتخذ يوم الخميس الماضي بعد مشاورات مع جميع الجهات الأمنية قرارا بانتظام زيارات اليهود للحرم في هذه الذكرى حتى وإن كانت خلال عيد إسلامي.



وفي شريط فيديو نشره اليوم قال رئيس الوزراء ان السؤال الوحيد الذي كان مطروحا منذ البداية كان كيفية إدارة هذه الزيارات بالشكل الانسب وبصورة لا تعرض امن الجمهور للخطر.



واقتحم 450 مستوطناً، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن المستوطنين نفذوا اقتحامهم عبر مجموعات، وهرولوا خلال دقائق من باب السلسلة، وسط تجدد المواجهات، فيما أغلقت تلك القوات باب المغاربة، بعد تمديد فتحه أمام هؤلاء المتطرفين لمدة ساعة تقريبا.



وانسحبت قوات الاحتلال من المسجد الأقصى، وسط هتافات التكبير من قبل المصلين.



وحسب المصادر الطبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد تم تسجيل نحو 40 إصابة في صفوف المصلين، بالأعيرة المطاطية أو بشظايا قنابل الصوت، وأخرى بحالات اختناق، بينها إصابة طفل بشظايا قنبلة صوت.