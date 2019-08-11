بانفجار سيارة ملغومة ببنغازي.. مقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الأمم المتحدة إن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة بنغازي بشرق ليبيا يوم السبت مما أدى لمقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة وإصابة ثلاثة آخرين.



وذكر متحدث في بيان: أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أدان الهجوم.



وقالت بينتو كيتا، مساعدة الأمين العام لأفريقيا في إدارة حفظ السلام، لمجلس الأمن الدولي الذي أدان الهجوم أيضا: "الأمم المتحدة لا تعتزم إجلاء (موظفيها) من ليبيا".



وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي للصحفيين إن اثنين من القتلى كانا من حرس بعثة الأمم المتحدة. وأضاف أن عشرة أشخاص أصيبوا بينهم أطفال، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



ووقع الانفجار أمام مركز تجاري ومصرف. وشوهدت في الموقع سيارة واحدة على الأقل تابعة للأمم المتحدة محترقة.