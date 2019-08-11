شؤون فلسطينية

معلقاً على أحداث الأقصى..بدران: لو كُسر الجدار الفلسطيني فسترون هذه المشاهد بالعواصم العربية

معلقاً على أحداث الأقصى..بدران: لو كُسر الجدار الفلسطيني فسترون هذه المشاهد بالعواصم العربية
إصابات في الأقصى جراء اعتداء الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
وجّه عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، رسالة إلى الأمة العربية، بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن الفلسطيني يدافع بجسده عن الأقصى نيابة عن الأمة جمعاء. لا نبتغي ثناءً ولا نمنّ على أحد بجهادنا، لكنها رسالة لبعض من يشوهون صورة الفلسطيني وصموده، وهي صرخة احتجاج في وجه المطبعين من العرب".

وتابع: "أقول للعرب بكل محبة لو كُسر الجدار الفلسطيني فسترون هذه المشاهد في العواصم العربية".



وأردف عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "لكننا لن نكسر بإذن الله ولن نرفع البيضاء. وسنقاتل ونقاوم ما دام فينا عرق ينبض".

واقتحم 450 مستوطناً، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن المستوطنين نفذوا اقتحامهم عبر مجموعات، وهرولوا خلال دقائق من باب السلسلة، وسط تجدد المواجهات، فيما أغلقت تلك القوات باب المغاربة، بعد تمديد فتحه أمام هؤلاء المتطرفين لمدة ساعة تقريبا.

وانسحبت قوات الاحتلال من المسجد الأقصى، وسط هتافات التكبير من قبل المصلين.

وحسب المصادر الطبية في جمعية  الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد تم تسجيل نحو 40 إصابة في صفوف المصلين، بالأعيرة المطاطية أو بشظايا قنابل الصوت، وأخرى بحالات اختناق، بينها إصابة طفل بشظايا قنبلة صوت.

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