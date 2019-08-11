غانتس: لن نشارك في حكومة برئاسة نتنياهو





وكان غانتس قد صرح في وقت سابق، أنه على استعداد لدراسة إمكانية التحالف مع (الليكود) شريطة أن يكون هناك اتفاق تناوب على رئاسة الوزراء، وأنه سيكون الأول الذي سيتبوأ هذا المنصب.



وبيّن غانتس أنه لا يمكن لحزبه أن يشارك في حكومة برئاسة نتنياهو، ليس لأنه يكرهه شخصياً بل لأن هناك ثلاث لوائح شبهات جنائية بحق نتنياهو.





وأضاف: أنه رفض اقتراحات سخية عرضها عليه نتنياهو بعد الانتخابات السابقة، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقد أثارت أقوال غانتس زوبعة في الحلبة السياسية، حيث قال القطب في المعسكر الديمقراطي، ايهود براك: إن غانتس وحزب (العمل)- (غيشر) سيوافقان على الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو.



وفي غضون ذلك، انسحبت مجموعة تضم حوالي ألف منتسب من حزب (العمل) لينضم أعضاؤها إلى المعسكر الديمقراطي، وقال زعماء هذه المجموعة: إن المعسكر الديمقراطي هو الذي يحافظ حاليا على قيم الاشتراكية الديمقراطية.



رام الله - دنيا الوطنأوضح رئيس حزب (كاحول لافان) في إسرائيل، بيني غانتس، أن حزبه مستعد للتحالف مع حزب (الليكود) لتشكيل حكومة واسعة، ولكن دون مشاركة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو فيها.