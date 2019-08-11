البرغوثي: المقدسيون الأبطال أفشلوا بمقاومتهم الشعبية مخطط الاحتلال ومستوطنيه
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام للمبادرة الوطنية، د.مصطفى البرغوثي: إن المقدسيين الأبطال أفشلوا بمقاومتهم الشعبية مخطط الاحتلال و مستوطنيه للمس بالمسجد الأقصى.
قال الأمين العام للمبادرة الوطنية، د.مصطفى البرغوثي: إن المقدسيين الأبطال أفشلوا بمقاومتهم الشعبية مخطط الاحتلال و مستوطنيه للمس بالمسجد الأقصى.
وقال: إنه لا بد من التفاف شعب يشامل لاسنادهم ولتحريم كل أشكال التطبيع مع المحتلين، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.
وأضاف البرغوثي: المحتلون يحاولون تدنيس المسجد الأقصى و تهويده في أقدس أيام المسلمين ولا حل إلا بمقاومة مخططاتهم.
وأضاف البرغوثي: المحتلون يحاولون تدنيس المسجد الأقصى و تهويده في أقدس أيام المسلمين ولا حل إلا بمقاومة مخططاتهم.
التعليقات