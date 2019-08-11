شؤون فلسطينية

البرغوثي: المقدسيون الأبطال أفشلوا بمقاومتهم الشعبية مخطط الاحتلال ومستوطنيه

البرغوثي: المقدسيون الأبطال أفشلوا بمقاومتهم الشعبية مخطط الاحتلال ومستوطنيه
الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام للمبادرة الوطنية، د.مصطفى البرغوثي: إن المقدسيين الأبطال أفشلوا بمقاومتهم الشعبية مخطط الاحتلال و مستوطنيه للمس بالمسجد الأقصى.

وقال: إنه لا بد من التفاف شعب يشامل لاسنادهم ولتحريم كل أشكال التطبيع مع المحتلين، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وأضاف البرغوثي: المحتلون يحاولون تدنيس المسجد الأقصى و تهويده في أقدس أيام المسلمين ولا حل إلا بمقاومة مخططاتهم.

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