البرغوثي: المقدسيون الأبطال أفشلوا بمقاومتهم الشعبية مخطط الاحتلال ومستوطنيه





وقال: إنه لا بد من التفاف شعب يشامل لاسنادهم ولتحريم كل أشكال التطبيع مع المحتلين، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأضاف البرغوثي: المحتلون يحاولون تدنيس المسجد الأقصى و تهويده في أقدس أيام المسلمين ولا حل إلا بمقاومة مخططاتهم.





رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام للمبادرة الوطنية، د.مصطفى البرغوثي: إن المقدسيين الأبطال أفشلوا بمقاومتهم الشعبية مخطط الاحتلال و مستوطنيه للمس بالمسجد الأقصى.