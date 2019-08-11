العاهل السعودي يلتقي الرئيس اليمني في مكة المكرمة

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رام الله - دنيا الوطن

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مكة المكرمة.



وقال الرئيس اليمني: إن أيادي المشروع الإيراني في شمال وجنوب اليمن تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة، مؤكداً أن مواقف السعودية تجسد تعاون البلدين في مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة.



وأثنى هادي على موقف السعودية الحازم والرافض للمساس بوحدة اليمن وأمنه واستقراره، وفق ما نقل موقع قناة (العربية) عبر (تويتر).