إجلاء مئات الآلاف..ارتفاع عدد قتلى فيضانات الهند إلى 147



وأجبرت الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية مئات الآلاف من الأشخاص على اللجوء لمراكز إيواء بينما تم إلغاء خدمات القطارات في العديد من المناطق المتضررة.



وقالت السلطات في ولاية كيرالا جنوب البلاد: 57 شخصا على الأقل قتلوا في حوادث متعلقة بالأمطار وإن مخيمات الإيواء استقبلت ما يزيد عن 165 ألف شخص.



وتخشى السلطات من أن عمليات الإنقاذ ستتعطل بسبب العواصف الرعدية واستمرار هطول الأمطار المتوقع في بعض المناطق في كيرالا.



وشهدت كيرالا فيضانات مدمرة العام الماضي أودت بحياة أكثر من 200 شخص وتضرر منها أكثر من خمسة ملايين. ووصفت هذه الفيضانات بأنها الأسوأ في الولاية خلال نحو 100 عام.





وأغرقت مياه الفيضان أجزاء من مدينة هامبي الأثرية، وهو موقع مدرج على قائمة التراث العالمي في ولاية كارناتاكا.



وشهدت تلك الولاية حتى الآن مقتل نحو 60 في حوادث مرتبطة بالأمطار وأشار رئيس وزراء الولاية إلى أن مراكز الإغاثة تؤوي حاليا ما يقرب من 227 ألفا.



وفي ولاية مهاراشترا قتل نحو 30 شخصا وعلى الرغم من أن الوضع فيها يتحسن لكن ليس بما يسمح باستئناف كل خدمات القطارات.



والولايات الثلاث هي الأكثر تضررا لكن ولايات أخرى عديدة تكبدت أضرارا أيضا من الفيضانات بما في ذلك جوجارات وآسام وبيهار.



رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد من لاقوا حتفهم بسبب الفيضانات في ولايات وكارناتاكا وكيرالا ومهاراشترا في الهند، إلى 147.وغمرت المياه أجزاءً من موقع مدرج في قائمة التراث العالمي، وفق ما نقل موقع إذاعة (مونت كارلو).