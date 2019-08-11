اتصال بين روحاني وآل ثاني.. ظريف يتوجه للدوحة للقاء المسؤولين القطريين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد: إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف توجه إلى الدوحة للقاء المسؤولين القطريين.



من جهة أخرى، أجرى الرئيس الإيراني، حسن روحاني اتصالاً هاتفياً مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وقال وفق ما نقلت قناة (الميادين): إن تصرفات بعض الدول الأجنبية في الخليج تجعل مشاكل المنطقة أكثر تعقيداً، مضيفاً: أن إيران تولي أهمية كبيرة وخاصة لحماية الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان.



بدوره، قال أمير قطر: إن الدوحة لن تدخر جهداً لتخفيف التوترات في المنطقة، داعياً إلى التعاون مع إيران لتعزيز العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي.