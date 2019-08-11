وزير الخارجية الإيراني: يجب عدم السماح بتمرير صفقة "تحقير القرن"

وقال ظريف تعليقاً على قمع الاحتلال الفلسطينيين صبيحة عيد الأضحى في المسجد الأقصى: المسلمون قادرون على إنهاء هذا الظلم عبر الوحدة، وفق ما نقل موقع قناة (العالم) الإيرانية.



واقتحم 450 مستوطناً، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن المستوطنين نفذوا اقتحامهم عبر مجموعات، وهرولوا خلال دقائق من باب السلسلة، وسط تجدد المواجهات، فيما أغلقت تلك القوات باب المغاربة، بعد تمديد فتحه أمام هؤلاء المتطرفين لمدة ساعة تقريبا.



رام الله - دنيا الوطنطالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، المسلمين بالوحدة لإحقاق حقوقهم، وعدم السماح بتمرير صفقة "تحقير القرن"، وفق تعبيره.