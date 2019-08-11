طالبها بـ "ترك اتفاقات العار".. قيادي في فتح يوجه دعوة لحركة حماس

قيادات حركة حماس - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

دان عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، حازم أبو شنب، الانتهاكات الإسرائيلية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً في محيط المسجد الأقصى المبارك وداخله.



وأكد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على قيام شعبنا بالتصدي للعدوان والمخططات الإسرائيلية المتطرفة المؤججة للمشاعر الدينية والسياسية والإنسانية بدعم من متطرفين يحكمون دولا أخرى ذات شأن.



وطالب أبوشنب الدول العربية والإسلامية والعالم الحر للوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني والقانون الدولي ومنع الاعتداءات الإسرائيلية على مقدساتنا التي ورثناها وحافظنا عليها منذ آلاف السنين وسنظل.



ودعا في البيان حركة حماس، إلى الانضمام إلى روح الوحدة الوطنية والنضال ضد المحتل، وأن تترك "اتفاقات العار" مع الاحتلال الإسرائيلي الغاصب، وأن تعود إلى الحضن الفلسطيني الوطني، وفق تعبيره.