شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تصيب مسعفاً وتعتقل ثلاثة شبان في المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تصيب مسعفاً وتعتقل ثلاثة شبان في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، بعد ظهر اليوم الأحد، مسعف متطوع من جمعية الهلال الأحمر بقنبلة صوت في اليد، وعدد من الشبان بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب في ساحات المسجد الأقصى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا):  إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان أثناء توجدهم في ساحة قبة الصخرة في الأقصى، عرف منهم الشاب مؤاب ابو خضير (22 عاما) الذي تعرض لاعتداء بالضرب.

وجدّد المستوطنون مساء اليوم، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة.

ووصل عدد المقتحمين منذ صباح اليوم نحو 1340 مستوطنا، فيما صدحت تكبيرات المصلين الذين تصدوا لهم بالأيدي.

وكان عشرات المصلين قد أصيبوا صباح اليوم "العيد"، بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة تجاههم، عقب اقتحامها باحات الأقصى

وقالت جمعية الهلال الأحمر في وقت سابق، إن طواقمها تعاملت مع 37 إصابة، منها 14 جرى نقلها لمستشفى المقاصد، وواحدة لمستشفى لهداسا عين كارم، فيما تم علاج باقي الإصابات ميدانياً.

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