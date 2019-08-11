بأول أيام العيد.. العاهل السعودي يوجه رسالة إلى رجال أمن الحج

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رام الله - دنيا الوطن

وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد، رسالة إلى رجال الأمن، وذلك خلال استقباله قيادات أمن الحج في منى.



وقال العاهل السعودي: إن السعودية رحبت بضيوف الرحمن من دون استثناء، مضيفاً: "نسجل تقديرنا لرجال الأمن في حماية المقدسات والتضحية في ميدان الشرف"، وفق ما نقلت قناة (العربية).



وتدفق حجاج بيت الله الحرام من شتى أنحاء العالم يوم الأحد على مشعر منى، لرمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى.