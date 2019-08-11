عربي

بأول أيام العيد.. العاهل السعودي يوجه رسالة إلى رجال أمن الحج

بأول أيام العيد.. العاهل السعودي يوجه رسالة إلى رجال أمن الحج
رام الله - دنيا الوطن
وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد، رسالة إلى رجال الأمن، وذلك خلال استقباله قيادات أمن الحج في منى.

وقال العاهل السعودي: إن السعودية رحبت بضيوف الرحمن من دون استثناء، مضيفاً: "نسجل تقديرنا لرجال الأمن في حماية المقدسات والتضحية في ميدان الشرف"، وفق ما نقلت قناة (العربية).

وتدفق حجاج بيت الله الحرام من شتى أنحاء العالم يوم الأحد على مشعر منى، لرمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى.

أخبار ذات صلة

حزب الله: اسرائيل تتحضر لشن حرب علينا والمقاومة جاهزة لملاقاتها

حزب الله: اسرائيل تتحضر لشن حرب علينا والمقاومة جاهزة لملاقاتها

الملك سلمان يوجه رسالة للحجاج في أول أيام عيد الأضحى

الملك سلمان يوجه رسالة للحجاج في أول أيام عيد الأضحى

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة جنوب طرابلس الليبية بالتزامن مع تكبيرات العيد

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة جنوب طرابلس الليبية بالتزامن مع تكبيرات العيد

الجيش السوري يسيطر على بلدة استراتيجية في ريف إدلب

الجيش السوري يسيطر على بلدة استراتيجية في ريف إدلب

اليمن: المجلس الانتقالي يعلن التزامه بوقف إطلاق النار في عدن

اليمن: المجلس الانتقالي يعلن التزامه بوقف إطلاق النار في عدن

حجاج بيت الله الحرام يرمون &#34;الجمرة الكبرى&#34;

حجاج بيت الله الحرام يرمون "الجمرة الكبرى"

أكثر من مليوني حاج يرمون جمرة العقبة بأول أيام عيد الأضحى المبارك

أكثر من مليوني حاج يرمون جمرة العقبة بأول أيام عيد الأضحى المبارك

قوات المجلس الانتقالي تعلن سيطرتها على القصر الرئاسي في عدن

قوات المجلس الانتقالي تعلن سيطرتها على القصر الرئاسي في عدن

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

حماس: ‏شعبنا الفلسطيني سيفرض إرادته على الاحتلال وسياسته والقدس ستبقى فلسطينية عربية

حماس: ‏شعبنا الفلسطيني سيفرض إرادته على الاحتلال وسياسته والقدس ستبقى فلسطينية عربية

&#34;الخارجية&#34; تطالب بالتحرك العاجل لحماية الأقصى من محاولات تهويده وهدمه

"الخارجية" تطالب بالتحرك العاجل لحماية الأقصى من محاولات تهويده وهدمه

الهباش يدعو المسلمين لنصرة المسجد الأقصى في وجه الإحتلال ومستعمريه الإرهابيين

الهباش يدعو المسلمين لنصرة المسجد الأقصى في وجه الإحتلال ومستعمريه الإرهابيين

جماهير غفيرة يشيعون جثمان الشهيد مروان ناصر في بيت حانون

جماهير غفيرة يشيعون جثمان الشهيد مروان ناصر في بيت حانون

رأفت يستنكر اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى في اول ايام العيد ويصفها بالمستفزة

رأفت يستنكر اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى في اول ايام العيد ويصفها بالمستفزة

منظمة التحرير تدين اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى وتصفها بالهمجية

منظمة التحرير تدين اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى وتصفها بالهمجية

المستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى وقوات الاحتلال تعتدي على المواطنين وتعتقل عدداً منهم

المستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى وقوات الاحتلال تعتدي على المواطنين وتعتقل عدداً منهم

غنام: شعبنا لن يفرط بالاقصى ومقدساته

غنام: شعبنا لن يفرط بالاقصى ومقدساته

منوعات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالعباءات السوداء والحجاب في الحج

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالعباءات السوداء والحجاب في الحج

هل تجتمع نادين نجيم وقصي خولي من جديد في الموسم المقبل؟

هل تجتمع نادين نجيم وقصي خولي من جديد في الموسم المقبل؟

شاهد: كارول سماحة تحسم شائعة طلاقها وتخلع خاتم الزواج

شاهد: كارول سماحة تحسم شائعة طلاقها وتخلع خاتم الزواج

شاهد: اليسا تتفاعل مع الجمهور في تونس وتقدم وصلة رقص على المسرح

شاهد: اليسا تتفاعل مع الجمهور في تونس وتقدم وصلة رقص على المسرح

بأولى حلقات ذا فويس.. أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة

بأولى حلقات ذا فويس.. أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة

اليونيسف تختار نانسي عجرم وإبنتها ليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية

اليونيسف تختار نانسي عجرم وإبنتها ليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية

سلاف فواخرجي برفقة ابنها حمزة في ظهور جديد

سلاف فواخرجي برفقة ابنها حمزة في ظهور جديد

شاهد: ميادة الحناوي تصاب بدوخة وتسقط على الأرض أثناء غنائها في تونس

شاهد: ميادة الحناوي تصاب بدوخة وتسقط على الأرض أثناء غنائها في تونس

شاهد: هيا الشعيبي تحذر جمهورها برسالة عاجلة بعد إصابتها بمرض مفاجئ

شاهد: هيا الشعيبي تحذر جمهورها برسالة عاجلة بعد إصابتها بمرض مفاجئ

شاهد: الفنان أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه.. من تكون عروسه؟

شاهد: الفنان أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه.. من تكون عروسه؟

عربي

الملك سلمان يوجه رسالة للحجاج في أول أيام عيد الأضحى

الملك سلمان يوجه رسالة للحجاج في أول أيام عيد الأضحى

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة جنوب طرابلس الليبية بالتزامن مع تكبيرات العيد

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة جنوب طرابلس الليبية بالتزامن مع تكبيرات العيد

الجيش السوري يسيطر على بلدة استراتيجية في ريف إدلب

الجيش السوري يسيطر على بلدة استراتيجية في ريف إدلب

اليمن: المجلس الانتقالي يعلن التزامه بوقف إطلاق النار في عدن

اليمن: المجلس الانتقالي يعلن التزامه بوقف إطلاق النار في عدن