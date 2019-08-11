وزير إسرائيلي: سأواصل العمل من أجل تعزيز السيادة الإسرائيلية على الأقصى

واقتحم 450 مستوطناً، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن المستوطنين نفذوا اقتحامهم عبر مجموعات، وهرولوا خلال دقائق من باب السلسلة، وسط تجدد المواجهات، فيما أغلقت تلك القوات باب المغاربة، بعد تمديد فتحه أمام هؤلاء المتطرفين لمدة ساعة تقريبا.



وانسحبت قوات الاحتلال من المسجد الأقصى، وسط هتافات التكبير من قبل المصلين.



وحسب المصادر الطبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد تم تسجيل نحو 40 إصابة في صفوف المصلين، بالأعيرة المطاطية أو بشظايا قنابل الصوت، وأخرى بحالات اختناق، بينها إصابة طفل بشظايا قنبلة صوت.



وأعلن وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان في تصريحات نقلتها صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: أن 1729 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد اليوم بحماية الشرطة الإسرائيلية.وتابع: "أود أن أتوجه بالشكر إلى قائد شرطة القدس الذي أدار الأحداث في الأقصى بمسؤولية وشجاعة وقام بتنفيذ السياسة التي قررناها التي تقضي بالسماح لكل يهودي وكل زائر باقتحام الأقصى، وفقاً لتقييم الوضع الأمني ​​وضمان سلامة الزائرين.وقال أردان: "سأواصل العمل على تعزيز السيادة الإسرائيلية على الأقصى حيث كنت أعمل على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي زاد خلالها عدد المقتحمين اليهود للأقصى 3.5 مرة"، كما قال.