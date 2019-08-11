حماس: ‏شعبنا الفلسطيني سيفرض إرادته على الاحتلال وسياسته والقدس ستبقى فلسطينية عربية

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم: "كما في كل محطات نضاله ضد المحتل، سيفرض ‏شعبنا الفلسطيني إرادته على الاحتلال وسياسته، وهذا ما سيكون في صراع الإرادات في المسجد الأقصى، بين المحتل المتعجرف، والشعب الثائر العنيد".



وأضاف: "نحيي جماهير شعبنا التي واجهت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في أول أيام العيد، وندعو كل من يستطيع الوصول للقدس المشاركة في عملية التصدي للمستوطنين".



وتابع قاسم: "كما نثمن موقف المرجعيات الدينية على التي تقف إلى جانب جماهير شعبنا الغاضبة دفاعاً عن المسجد الأقصى".



وقال المتحدث باسم حماس: "القدس ستبقى فلسطينية عربية، وستظل عاصمة فلسطين، ودرة تاجها، والمحتل الإسرائيلي بغطرسته لن يستطيع تغيير حقائق التاريخ، بل سيزيد إصرار ثوار القدس على التضحية ليحافظ علي هوية المدينة المقدسة".



واقتحم 450 مستوطناً، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن المستوطنين نفذوا اقتحامهم عبر مجموعات، وهرولوا خلال دقائق من باب السلسلة، وسط تجدد المواجهات، فيما أغلقت تلك القوات باب المغاربة، بعد تمديد فتحه أمام هؤلاء المتطرفين لمدة ساعة تقريبا.



وانسحبت قوات الاحتلال من المسجد الأقصى، وسط هتافات التكبير من قبل المصلين.



وحسب المصادر الطبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد تم تسجيل نحو 40 إصابة في صفوف المصلين، بالأعيرة المطاطية أو بشظايا قنابل الصوت، وأخرى بحالات اختناق، بينها إصابة طفل بشظايا قنبلة صوت.



رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، على الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى اليوم، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحاته.