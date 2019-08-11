شؤون فلسطينية

جماهير غفيرة يشيعون جثمان الشهيد مروان ناصر في بيت حانون

جماهير غفيرة يشيعون جثمان الشهيد مروان ناصر في بيت حانون
رام الله - دنيا الوطن
شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة،  ظهر اليوم الأحد، وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك، جثمان الشهيد مروان خالد ناصر( 26 عاما) الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجرا شرق البلدة.

وانطلق الموكب الجنائزي من أمام مستشفى الأندونيسي باتجاه منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه قبل أن يؤدي المشيعون الصلاة عليه في مسجد عمر في البلدة ويوارى الثرى في مقبرة الشهداء شرق بلدة جباليا شمال القطاع، وسط صيحات الغضب والاستنكار ضد الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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