المستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات المسجد الاقصى بحراسة من قوات الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

جدد المستوطنون، قبل قليل، اقتحامهم لباحات المسجد الاقصى المبارك، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي، ومن جهة باب المغاربة، بحسب ما جاء على قناة (الجزيرة) الفضائية.



وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد اقتحمت في وقت سابق من اليوم الأحد، المسجد الاقصى المبارك وباحات، وأغلقوا جميع الطرق المؤدية إليه، تمهيدا لاقتحام المستوطنين لباحات المسجد.



وعلى أثر ذلك، فقد اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، أصيب على أثرها 37 مواطنا بالاختناق والقنابل الصوتية، من بينهم أحمد الطيبي عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة.