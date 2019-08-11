شؤون فلسطينية

غنام: شعبنا لن يفرط بالاقصى ومقدساته

غنام: شعبنا لن يفرط بالاقصى ومقدساته
رام الله - دنيا الوطن
وضعت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، وإلى جانبها الهيئة الأمنية في المحافظة، صباح يوم العيد، اكاليل زهور على أضرحة الشهداء في مدينة البيرة، مؤكدة على أن أعيادنا لن تكتمل إلا باقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وبتحرير كافة الاسرى من سجون الاحتلال، وأن شعبنا لن يفرط بالقدس والاقصى.

وكانت المحافظ غنام قد استهلت العيد، بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة على ضريح الشهيد الخالد ياسر عرفات، ومعايدة فخامة الرئيس محمود عباس، مشيرة إلى أن ارث الشهيد ياسرعرفات سيبقى في قلوبنا ووجداننا، لافتة الى أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس ستواصل دربها حتى انتزاع حقوقنا كاملة .

وتقدمت المحافظ غنام بأسمى آيات التهنئة والمباركة لكافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات ، موجهة التحية لأهالي القدس والمرابطين في المسجد الأقصى، محذرة من مواصلة اقتحام المستوطنين وجيش الاحتلال للأقصى، لافتة الى أن شعبنا سيواصل دفاعه عن مقدساته الاسلامية والمسيحية ولن يسمح باستباحتها.

واستهجنت صمت العالم ايزاء اعتداءات الاحتلال على المصلين في المسجد الاقصى صباح يوم عيد الاضحى المبارك لتنغيص فرحة العيد على شعبنا، خاصة  وأن الاحتلال يضرب جميع القوانين والشرائع الدولية عرض الحائط، مطالبة العالم بسرعة التحرك  ووقف  ما  يحدث في القدس من تهويد واعتداءات .     

وأشارت د.غنام الى أن السواد الأعظم من شعبنا وأسرانا يستقبلون الأعياد بالدموع نظرا لافتقادهم فلذات أكبادهم وراء قضبان سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن ما يتعرض له شعبنا من تضييق وتنكيل وسرقة لأمواله ما هو إلا انعكاس لحالة الانحياز الغريب للاحتلال وإجرامه، منمنية أن يعيد الله علينا العيد وقد تحققت طموحاتنا بتحررنا من الاحتلال واقامة دولتنا المستقلة.



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