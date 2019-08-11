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دولي

مع استمرار حالة الطوارئ بروسيا.. إخماد 50 حريق غابات خلال 24 ساعة

مع استمرار حالة الطوارئ بروسيا.. إخماد 50 حريق غابات خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الروسية عن إخمادها نحو 50 حريقا في مساحة تتجاوز خمسة آلاف هكتار خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لا تزال حالة الطوارئ سارية في أربع مناطق إدارية شرقي البلاد.

وأكدت مؤسسة حماية الغابات من الجو الحكومية إطفاء 49 حريقا على مساحة 5263 هكتارا خلال أمس السبت، وذلك بعد يوم من إعلانها عن إخماد 41 حريقا على مساحة 23.6 ألف هكتار، بحسب ما جءا على موقع (روسيا اليوم).

وعملت فرق الإطفاء بنشاط خلال الساعات الـ24 الماضية على إخماد 208 حرائق في 256.66 ألف هكتار من الغابات.

وتركز هذه الجهود بالدرجة الأولى على مناطق شرقي البلاد، لاسيما مقاطعة إيركوتسك وإقليم كراسنويارسك، ولا يزال نظام حالة الطوارئ ساريا بسبب الحرائق في هاتين المنطقتين الإداريتين، وكذلك في جمهوريتي بورياتيا وياقوتيا الروسيتين.

في غضون ذلك، أعلن رئيس جمهورية ياقوتيا، أيسين نيكولايف أن الوضع في المنطقة يتجه نحو الاستقرار، مشيرا على حسابه في "إنستغرام" إلى أن مساحة حرائق الغابات تقلصت خلال الأسبوع الماضي من 1.2 مليون هكتار إلى 883 ألف هكتار.

وشدد نيكولايف على أن أكثر من 700 شخص مدعومين بـ65 وحدة من الآليات، بما في ذلك مروحيتان من طراز "مي-8" وطائرتان مائيتان من طراز "بي-200"، لا يزالون يعملون على إخماد الحرائق.

وسبق أن أعلن وزير الموارد البيئية الروسي، دميتري كوبيلكين أن سبب الحرائق واسعة النطاق في شرقي البلاد قد يكمن في الصواعق غير المصحوبة بالأمطار، إلا أن السلطات لا تزال تنظر في أسباب محتملة أخرى، لاسيما غياب اليقظة والحيطة في التعامل مع مصادر النيران.

وبتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين، خصصت وزارة الدفاع الروسية عشر طائرات وعشر مروحيات للمشاركة في عمليات الإطفاء.

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